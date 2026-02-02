Вышку сотовой связи около трассы в Ленобласти подожгли ради 500 долларов

Полиция задержала двух жителей Приморского района Санкт-Петербурга по подозрению в поджоге вышки сотовой связи около трассы А120 у деревни Черемыкино в Ленинградской области. За совершение преступления им обещали 500 долларов, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранителям передали информацию о возгорании в ночь на 2 февраля. Предполагаемых злоумышленников нашли и задержали в лесу. При себе они имели лом и мобильные телефоны.

Петербуржцев доставили в отдел полиции. Во время опроса задержанные рассказали, что в мессенджере с ними связался неизвестный и предложил поджечь вышку связи за 500 долларов. Проверяется причастность этих лиц к другим эпизодам противоправной деятельности.

Татьяна Титаева