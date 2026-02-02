Врио главы «Горэлектротранса» назначен Константин Шостак

Константин Шостак стал временно исполняющим обязанности директора СПб ГУП «Горэлектротранс», сообщили источники «Ъ Северо-Запад» 2 февраля. Ранее он был главным инженером предприятия.

Одновременно с ним в должность председателя городского комитета по транспорту вступил предыдущий глава «Горэлектротранса» Денис Минкин. Ранее об этом стало известно от источников.

С этого же дня к работе приступили бывшие заместители главы администрации Центрального района Александр Векслер и Елена Разумишкина. Первый возглавит администрацию, вторая станет главой комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Артемий Чулков