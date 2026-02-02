Hyundai отказалась от выкупа своего бывшего завода в Петербурге

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor окончательно отказался от своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Как сообщили в компании, она не воспользовалась правом на обратный выкуп предприятия, срок которого истек в январе 2026 года. Завод был продан в 2024 году всего за 10 тыс. рублей российской группе «АГР» с условием возможности возврата активов в течение двух лет.

Несмотря на уход с производственной площадки, Hyundai продолжит работу на российском рынке в сфере услуг. Компания заявила, что будет и дальше проводить гарантийное обслуживание и оказывать поддержку владельцам своих автомобилей.

Ранее, в марте 2025 года, южнокорейские СМИ сообщали, что крупный бизнес из Республики Корея, включая Hyundai, изучает возможности возвращения в Россию, однако теперь один из ключевых активов окончательно сменил владельца.

После перехода к группе «АГР» на заводе началась сборка автомобилей под маркой Solaris из оставшихся машинокомплектов Hyundai и Kia. Однако объемы производства несопоставимы с докризисными: за 2024 год собрано более 20 тыс. машин, тогда как в 2021 году с конвейера сошло 234 тыс. автомобилей.

Андрей Маркелов