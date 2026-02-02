Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге задержан

Подозреваемого в похищении девятилетнего Павла в Санкт-Петербурге задержали в соседнем регионе, сообщили «Ъ Северо-Запад» в СКР. Пропавший мальчик пока не найден.

По информации 78.ru, задержанному 38 лет. Он приехал в Петербург из Луганской Народной Республики, работал в строительной отрасли и был судим за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

О пропаже Павла 2017 года рождения стало известно 30 января. В 14:00 30 января ребенок ушел из дома и не вернулся. В последний раз его видели около 17:00 того же дня у машины на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Далее мальчик сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Волонтеры развернули масштабные поиски ребенка, однако они не принесли результата. Позднее в СМИ появилась информация, что следствие отрабатывает версию похищения в качестве приоритетной.

Артемий Чулков