Разбившийся под Орском самолет Diamond принадлежал СПбГУ ГА

Учебный самолет Diamond DA, потерпевший крушение в Оренбургской области утром 2 февраля, принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, сообщил глава Орска Артем Воробьев. В результате крушения погибли три человека.

Последствия падения учебного самолета в Оренбургской области

Фото: пресс-служба МЧС РФ

На борту находились два курсанта университета и инструктор. По данным ГУ МЧС РФ по Оренбургской области, при падении самолета возгорания не было. Сейчас на месте происшествия ведутся спасательные мероприятия.

