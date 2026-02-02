Недвижимость и цессии Таврического банка к юрлицам выставили на торги

В Санкт-Петербурге на торги выставили имущество и цессии к юрлицам обанкротившегося Таврического банка. Начальная стоимость трех объектов составляет около 190 млн рублей, цессий — 6,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе аукциона реализуют права требования к ООО «Центр Премьер», начальная цена определена в 4,3 млрд рублей. Вторым крупным лотом стали права требования к АО «Полимер» — 1,1 млрд рублей. В торги также включили права требования к ОАО «АК "Трансаэро"», ООО «ТРЕСТ "Тринити"», АО «ЭФЭСК», ООО «ПЛСЭ», ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Мейджер».

Потенциальным покупателям предлагают приобрести офисное помещение площадью 156 кв. м в бизнес-центре класса «В» «Преображенский», расположенном на улице Радищева. Начальная цена определена в 19,14 млн рублей.

В Сосновом Бору на торги выставили одноэтажное нежилое здание площадью 1,3 тыс. кв. м с земельным участком 1,9 тыс. кв. м. Часть здания (390 кв. м) сдана в долгосрочную аренду. Торги стартуют с 75,3 млн рублей.

Третьим лотом стал земельный участок площадью 2,2 га в Пушкине. Он расположен рядом с Ленинградским государственным университетом им. А. С. Пушкина. Территория находится недалеко от дворцово-паркового комплекса «Александровский парк». Начальная цена лота составляет 95,5 млн рублей.

Торги пройдут 10 марта в рамках реализации проблемного имущества. Банк России отозвал лицензию у Таврического банка в сентябре прошлого года. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 21 января начало начислять выплаты кредиторам обанкротившейся организации.

Татьяна Титаева