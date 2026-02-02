Парфенчикова возмутил челлендж по финансовой грамотности от Минфина Карелии
В Республике Карелия проведут служебную проверку в отношении министра финансов республики Александра Климочкина после предложения регионального ведомства отказаться от совершения спонтанных покупок. Глава региона Артур Парфенчиков раскритиковал идею чиновников.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Накануне в группе Минфина Карелии опубликовали пост, где предложили отказаться в феврале от покупок одежды, походов в кафе и рестораны, поездок на такси и различных развлечений. Господин Парфенчиков раскритиковал идею чиновников.
«Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет!»— написал глава субъекта на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он поручил провести служебную проверку в отношении министра финансов региона Александра Климочкина, а также по факту ненадлежащего контроля публичной информационной политики министерства.