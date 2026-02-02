Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд Петербурга признал банкротом основателя сети магазинов «Ле’Муррр» Иващенкова

Основатель петербургской сети зоомагазинов «Ле’Муррр» Алексей Иващенков признан банкротом, сообщает «Деловой Петербург». Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в отношении предпринимателя процедуру реализации имущества. Поводом стало требование Альфа-Банка, который в 2020 году открыл кредитную линию на 150 млн рублей для связанного с Иващенковым ООО «Иванко».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После того как компания перестала обслуживать долг в конце 2024 года, банк потребовал досрочного погашения около 100 млн рублей и подал иски о банкротстве как к заемщику, так и к поручителям, включая самого Иващенкова. Финансовые проблемы затронули несколько связанных бизнесов. Помимо требований Альфа-Банка, заявление о банкротстве Иващенкова подало ПСКБ на 25 млн рублей.

Основным активом одного из компаний-поручителей, ООО «Фогрупп», является помещение стоимостью около 28 млн рублей. У самого предпринимателя в конкурсную массу может войти коттедж с земельным участком в Ленобласти. При этом, согласно данным «Контур.Фокус», Иващенков остается учредителем девяти действующих компаний с совокупной выручкой свыше 1 млрд рублей.

Судьба сети «Ле’Муррр» остается неопределенной, но ее операционная деятельность продолжается. Ранее в отношении одного из операционных юрлиц сети, ООО «Капелла», было прекращено дело о банкротстве из-за отсутствия средств на процедуру. По данным на текущий момент, магазины работают через другие юридические лица. Несмотря на банкротство основателя, его доля в бизнесе может быть выставлена на торги.

Андрей Маркелов

