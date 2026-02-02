Петербургский суд вынес приговор экс-главе «Энергодевелопмента» по делу о хищениях

Московский районный суд вынес приговор в отношении бывшего гендиректора ООО «Энергодевелопмент» Артура Клименкова, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Главу организации признали виновным в совершении хищений и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Общая сумма ущерба, причиненного компании, занятой в сфере теплоснабжения, превысила 30 миллионов рублей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Клименков, злоупотребляя доверием, похитил 5 млн рублей, переведя их по фиктивному договору займа. Еще 6,4 млн рублей были похищены аналогичным способом по несуществующему договору подряда на ремонт котельной. Кроме того, суд квалифицировал его попытку взыскать с компании более 20 млн рублей по сфабрикованному трудовому спору как неоконченное мошенничество.

Несмотря на то, что подсудимый не признал вину, суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Дополнительно Клименков обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Часть причиненного ущерба на момент вынесения приговора была им возмещена.

Андрей Маркелов