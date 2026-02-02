Подозреваемых в убийстве петербуржца в Таиланде перевезли в Паттайю

Двоих граждан России перевезли из Бангкока в Паттайю по делу о похищении, убийстве и расчленении своего соотечественника, петербуржца Михаила Емельянова, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что тело жертвы было обнаружено именно в курортном городе. На месте происшествия продолжаются следственные действия и допросы.

Михаил Емельянов пропал еще 7 января, уйдя на деловую встречу. Позже его родственники начали получать от похитителей требования о выкупе в размере 120 тыс. долларов.

Поиски, инициированные по заявлению матери петербуржца, привели к страшной находке. Задержанным по делу об убийстве россиянам грозит суровое наказание, согласно уголовному кодексу Таиланда.

Андрей Маркелов