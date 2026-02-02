Директора Кембриджской школы в Петербурге оштрафовали за пост в соцсетях

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал административного директора Кембриджской международной школы (CIS) Рима Хазибекова на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Второе заседание по делу прошло 2 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Протокол по ч. 3 ст.6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с применением информационно-телекоммуникационных сетей; международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) на Рима Хазибекова составили в конце декабря 2025 года. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) директор школы разместил публикацию, в которой, как пришли к выводу эксперты, «имеются признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

По словам господина Хазибекова, причиной для протокола стал пост, опубликованный после конференции в Финляндии в 2018 году. В разговоре с изданием «Фонтанка» директор CIS заявил, что ничего о пропаганде нетрадиционных отношений (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) не писал, информация «за уши притянута», и в суде он намерен «защищать свои честь и достоинство». В ходе заседаний Рим Хазибеков вину не признал.

Кроме того, суды тянутся и вокруг самой Кембриджской международной школы. Владелец здания на Мебельной, 11, где располагается учебное заведение, летом 2025 года отказался продлевать договор аренды. CIS обратилась в суд и выиграла в первой инстанции, однако уже в октябре апелляция отменила это решение. В конце декабря суд очередной раз встал на сторону собственника, обязав школу покинуть здание.

Надежда Ярмула