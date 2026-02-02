Бывший завод GM в Шушарах начнет сборку кроссоверов Omoda C5 в 2026 году

Производство кроссоверов Omoda C5 переносят из Калининграда на бывший завод General Motors в петербургских Шушарах, сообщают «Ведомости». По данным издания, запуск производства на площадке, принадлежащей холдингу АГР, намечен на 2026 год. Уже началась пусконаладка оборудования.

Решение о переносе принято для улучшения логистики и снижения затрат. Это упростит поставки комплектующих и сделает автомобили более конкурентоспособными по цене. Ранее на этой же площадке АГР уже было организовано производство кроссоверов другого китайского бренда — Jaecoo.

Площадка полностью модернизируется с привлечением крупных инвестиций. Как сообщал первый вице-премьер Денис Мантуров, завод переоборудован «с нуля». Холдинг АГР взял на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в размере 37,1 млрд рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что холдинг объявил о доборе персонала на бывший завод GM в Шушарах. Необходимы операторы сборочной и производственной линий, комплектовщики, главный энергетик и начальник участка.

Андрей Маркелов