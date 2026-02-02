Православного блогера и бойца СВО Роммеля приговорили к 15 годам строгого режима

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 15 годам колонии православного блогера и участника СВО Клауда Роммеля. Его признали виновным в изнасиловании 11-летней девочки и иных насильственных действиях сексуального характера, сообщили 2 февраля в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Клауд Роммель / ВКонтакте Фото: Клауд Роммель / ВКонтакте

Как установило следствие, Роммель с 1 января 2021-го по 18 февраля 2024 года неоднократно домогался ребенка 2013 года рождения, с которой жил в одной квартире вместе с матерью потерпевшей. Он же изнасиловал ребенка «с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», отмечают в пресс-службе. Суд счел, что православный блогер причинил девочке физическую боль, нравственные страдания, нарушил ее неприкосновенность, нормальное половое, психические и нравственное развитие.

Процесс проходил в закрытом режиме. Роммель вину не признал. Суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

Как утверждал экс-боец СВО, он состоял в романтических отношениях с матерью потерпевшей, они арендовали квартиру и жили вместе. Мужчина занимался с ребенком женщины школьными предметами в качестве репетитора. Когда пара прекратила отношения, они не стали разъезжаться. Более того, обвиняемый переселил в свою комнату ребенка. Параллельно он рассказывал об этом на своем YouTube-канале. Там он уточнял, что 11-летняя девочка живет с ним в комнате, так как ее мать, 46-летняя работница церкви, ведет маргинальный образ жизни, а с ребенком у нее непростые отношения. Так он якобы пытался спасти несовершеннолетнюю.

Полина Пучкова