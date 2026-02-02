На Дону объемы расселения аварийного фонда снизились за год на 16%

В Ростовской области в 2025 году расселили 48,9 тыс. кв. м аварийного жилья, что на 16% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщил портал Domostroydon.ru со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам министра, переселение затронуло 1,3 тыс. семей. На реализацию программы муниципальным образованиям перечислили 2,9 млрд руб.

Динамика расселения аварийного фонда остается положительной. В 2020 году переселили жителей из 32 тыс. кв. м жилья, в 2021 году — из 39,9 тыс., в 2022 году— из 45,7 тыс., в 2023-м — из 32,8 тыс., а в 2024 году достигли рекордных 58,3 тыс. кв. м.

«Несмотря на снижение относительно рекордного 2024 года, объем расселения в 2025-м на 53% превысил показатель 2020 года»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко