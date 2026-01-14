Главные новости за 14 января. Кубань, Крым, Адыгея

В течение прошедшей ночи над Республикой Крым ликвидировали три беспилотника.

В Краснодарском крае фиксируется волна аномальных морозов с обильными снегопадами, которая продлится до конца января с возможным усилением холодов до –20 °С.

В 2026 году власти Краснодарского края рассчитывают увеличить объем ВРП до 6,3 трлн руб.

В Краснодарском крае к 2035 году планируют построить 19 современных яхтенных марин общей вместимостью 6,7 тыс. мест для яхт и катеров.

Защита бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы подала жалобу на приговор суда, который ранее назначил ему четыре года колонии общего режима за мошенничество.

Минздрав Крыма начал проверку сотрудников Перинатального центра больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе после смерти новорожденного.

Вступило в законную силу решение об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и аффилированных с ним лиц на сумму около 13 млрд руб.

Участники ООО «Управляющая компания "Дело"» не смогли согласовать кандидатуру нового генерального директора на внеочередном общем собрании.

В Крыму обсуждают подготовку аэропорта Симферополя к открытию.

В Геленджикский горсуд, обративший в доход РФ имущество экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся и членов его семьи по антикоррупционному иску прокуратуры, поступило уже шесть апелляционных жалоб от ответчиков, не согласных с этим решением.

Хостинский районный суд Сочи объявил перерыв в рассмотрении антикоррупционного иска Генпрокуратуры РФ к бывшему мэру курорта Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам до 16 января.

Министерство обороны России подтвердило нападение двух украинских беспилотников на танкер «Матильда» под флагом Мальты 13 января в акватории Черного моря в 100 км от Анапы.