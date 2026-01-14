Суд по делу экс-мэра Сочи Копайгородского продолжится 16 января

Хостинский районный суд Сочи объявил перерыв в рассмотрении антикоррупционного иска Генпрокуратуры РФ к бывшему мэру курорта Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицами до 16 января. Как передает корреспондент «Ъ-Кубань», заседание продолжится с этапа судебных прений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне суд перешел к рассмотрению иска по существу. Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы общей стоимостью около 1,6 млрд руб., включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье вблизи Эрмитажа, а также пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, часы зарубежных марок и ювелирные изделия. Заседание длилось около восьми часов.

В процессе очно участвовали представители АО «Альфа-банк» и АО «Национальный стандарт», привлеченных к делу в качестве третьих лиц. По видеосвязи в заседании принимали участие сам Алексей Копайгородский, его супруга Янина и их представители. К этому времени суд завершил исследование письменных доказательств, объем которых превысил 15 томов.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был арестован по делу о присвоении в особо крупном размере. По версии Генпрокуратуры, с марта 2022 года по май 2024 года чиновник при посредничестве супруги получил от представителей коммерческих структур 248 млн руб. за содействие в создании благоприятных условий для ведения бизнеса и общее покровительство.

Вячеслав Рыжков, Андрей Куценко