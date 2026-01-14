Мороз на Кубани прогнозируется до конца января

В Краснодарском крае фиксируется волна аномальных морозов с обильными снегопадами, которая продлится до конца января с возможным усилением холодов до -20 градусов. Об этом «СочиСтрим» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В четверг и пятницу в столице Краснодарского края ожидаются новые снегопады с небольшим потеплением. К субботе высота снежного покрова увеличится на 5–7 см. В Сочи дожди будут переходить в снег до выходных.

По словам метеоролога, с субботы в регионе установится морозная погода с восточным ветром, которая сохранится до конца января. Особенно сильные порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Новороссийске.

В выходные и в начале следующей недели температура составит –4…–9 градусов. На рубеже 24–25 января возможно похолодание до –20 градусов.

Алина Зорина