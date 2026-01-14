На Кубани планируют построить 19 яхтенных марин к 2035 году

В Краснодарском крае к 2035 году планируют построить 19 современных яхтенных марин общей вместимостью 6,7 тыс. мест для яхт и катеров. Территории для размещения объектов определены в туристической схеме «Восточный Юг России», которую разработал институт развития ВЭБ.РФ, сообщают «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Пятнадцать марин разместят на черноморском побережье, еще четыре — на азовском. Среди рассматриваемых площадок Ейск, Новороссийск, Тамань, Большой Утриш, Джубга и Сочи.

По данным вице-президента ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольги Шебзуховой, на российском черноморском побережье пока отсутствуют марины международного стандарта Marina Class 4, предусматривающего полный спектр услуг и интеграцию в туристическую инфраструктуру.

«К стандартам приближены только Grand Marina в Сочи и порт Имеретинский в Сириусе, но они относятся к маринам второго поколения с ограниченным сервисом»,— отмечает эксперт.

Сейчас реализуются четыре пилотных проекта в Сочи: Каньон Прохладный, Коста Марина, Южный Риф и Водопадная. Инициативы находятся на этапе проектирования и согласования. Также прорабатываются варианты в Новой Анапе и под Ейском.

Согласно концепции развития яхтинга в крае, всего предусмотрено около 20 потенциальных марин. Власти Кубани представляли проект сети марин на Российском инвестиционном форуме в Сочи трижды. Первая презентация состоялась в 2012 году, когда предлагалось возвести 11 объектов.

В июне 2021 года сообщалось о планах создания 23 яхтенных марин на Кубани вместимостью 7 тыс. судов — 19 на черноморском и 4 на азовском побережье.

Никита Бесстужев