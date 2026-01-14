Семья Сергея Леся обжаловала решение об изъятии имущества

В Геленджикский горсуд, обративший в доход РФ имущество экс-главы Крымского района Кубани Сергея Леся и членов его семьи по антикоррупционному иску прокуратуры, поступило уже шесть апелляционных жалоб от ответчиков, не согласных с этим решением. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.

Всего ответчиками по этому делу являются 12 лиц: сам Сергей Лесь, а также его родственники и знакомые.

В декабре Геленджикский суд удовлетворил предъявленный к ним антикоррупционный иск прокуратуры, в основание которого легли данные надзорного ведомства о том, что в период работы главой муниципалитета Сергей Лесь допускал серьезные нарушения при распоряжении муниципальной собственностью.

Прокуратура утверждала, будто бывший глава района купил на незаконные доходы 99 объектов недвижимости общей площадью свыше 149 тыс. кв. м. Также ответчик купил 13 транспортных средств. Суд изъял это имущество. Помимо объектов недвижимости, у экс-чиновника изъяли 87 млн руб.

Чиновник был арестован 11 октября, в тот момент, когда вез в автомобиле со своим братом крупную сумму денег, а также золотые слитки. Накануне ареста главы в администрации Крымского района прошли обыски.

Михаил Волкодав