Минздрав Крыма проводит проверку после гибели младенца в больнице

Минздрав Крыма начал проверку сотрудников Перинатального центра больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе после смерти новорожденного, мать которого обвиняет медиков в халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Информация о трагедии распространилась в социальных сетях. Согласно публикациям, младенец скончался через два дня после рождения. Причинами смерти стали сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Мать погибшего ребенка утверждает, что врачи проявили халатность при оказании медицинской помощи и подделали документы.

«По факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка»,— сообщили в региональном минздраве.

Алина Зорина