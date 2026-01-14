Участники УК «Дело» не смогли выбрать нового гендиректора

Участники ООО «Управляющая компания "Дело"» не смогли согласовать кандидатуру нового генерального директора на внеочередном общем собрании, сообщает основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в Telegram. При этом состав совета директоров был обновлен: по три представителя от основателя и от госкорпорации «Росатом», которая заменила прежнего представителя Алексея Лебедева на своего сотрудника.

Фото: ГК «Дело»

Вопрос о назначении нового руководителя остался открытым. В декабре 2024 года Лебедев, представлявший «Трансмашхолдинг», возглавил компанию на период переговоров о совместном логистическом проекте с «Росатомом». После срыва сделки необходимость смены гендиректора, по словам Шишкарева, стала очевидной.

ГК «Дело» специализируется на транспортно-логистических услугах, включая перевалку грузов и бункеровку судов в порту Новороссийска, организацию железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедирование, таможенное оформление экспортно-импортных грузов, а также доставку нефти и нефтепродуктов.

Вячеслав Рыжков