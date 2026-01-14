Экс-замглавы Краснодара Нетреба обжаловал приговор по делу о мошенничестве
Защита бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы подала жалобу на приговор суда, который ранее назначил ему четыре года колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Адвокат бывшего чиновника Александр Мамжиев подал апелляционную жалобу в Первомайский районный суд Краснодара.
15 декабря тот же суд признал Всеволода Нетребу виновным в мошенничестве, связанном с выборами в городскую думу. Помимо четырех лет заключения в колонии общего режима суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 1 млн руб.
Всеволод Нетреба занимал пост заместителя главы администрации Краснодара с августа 2024 по апрель 2025 года. В его ведении находились вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.