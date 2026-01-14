Экс-замглавы Краснодара Нетреба обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Защита бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы подала жалобу на приговор суда, который ранее назначил ему четыре года колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвокат бывшего чиновника Александр Мамжиев подал апелляционную жалобу в Первомайский районный суд Краснодара.

15 декабря тот же суд признал Всеволода Нетребу виновным в мошенничестве, связанном с выборами в городскую думу. Помимо четырех лет заключения в колонии общего режима суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 1 млн руб.

Всеволод Нетреба занимал пост заместителя главы администрации Краснодара с августа 2024 по апрель 2025 года. В его ведении находились вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Алина Зорина