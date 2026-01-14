Ночью над Крымом сбили три БПЛА

В течение прошедшей ночи над Республикой Крым ликвидировали три беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 13 января до 07:00 14 января. Всего в это время над регионами РФ ликвидировали 48 украинских беспилотников.

«Ъ-Кубань» писал, что с 20:00 до 23:00 13 января над акваторией Азовского моря ликвидировали четыре беспилотника, а над Республикой Крым — три.

Алина Зорина