Минобороны РФ подтвердило атаку БПЛА на судно «Матильда» 13 января

Министерство обороны России подтвердило нападение двух украинских беспилотников на танкер «Матильда» под флагом Мальты 13 января в акватории Черного моря в 100 км от Анапы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее Министерство энергетики Казахстана сообщало, что в Черном море возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума беспилотникам подверглись два судна — «Дельта Хармони» и «Матильда».

Танкер Delta Harmony под либерийским флагом был атакован дронами во время ожидания погрузки. В результате удара на судне началось возгорание, которое быстро потушили. Как отметили в ведомстве, жертв среди экипажа удалось избежать.

Никита Бесстужев

