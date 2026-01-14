Минобороны РФ подтвердило атаку БПЛА на судно «Матильда» 13 января
Министерство обороны России подтвердило нападение двух украинских беспилотников на танкер «Матильда» под флагом Мальты 13 января в акватории Черного моря в 100 км от Анапы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Ранее Министерство энергетики Казахстана сообщало, что в Черном море возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума беспилотникам подверглись два судна — «Дельта Хармони» и «Матильда».
Танкер Delta Harmony под либерийским флагом был атакован дронами во время ожидания погрузки. В результате удара на судне началось возгорание, которое быстро потушили. Как отметили в ведомстве, жертв среди экипажа удалось избежать.