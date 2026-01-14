На Кубани планируют увеличить объем ВРП до 6,3 трлн рублей

В 2026 году власти Краснодарского края рассчитывают увеличить объем ВРП до 6,3 трлн руб. Мобилизовать в консолидированный бюджет края планируют около 650 млрд руб. собственных доходов. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В приоритете находится социальная сфера: власти планируют закупить лекарства для льготной категории граждан на 17 млрд руб., а также приобрести современное медицинское оборудование для медучреждений — 450 единиц. В этом году также дооснастят медицинским оборудованием два эндокринологических центра и шесть центров здоровья, в детские поликлиники поступят восемь мобильных комплексов — легковые автомобили с набором для осмотра и диагностики детей. Всего в 2026 году отремонтируют 15 объектов на сумму 1,1 млрд руб.

Власти Краснодарского края планируют продолжить развитие системы среднего и профессионального образования, создание кластеров «Профессионалитета» и индустриально-промышленных площадок на базе предприятий, колледжей и техникумов. Запланирован ремонт и оснащение 44 образовательных учреждений за 1,4 млрд руб.

Кроме того, в 2026 году краевой материнский капитал будут выплачивать за третьего и каждого последующего ребенка.

В сфере строительства власти Кубани рассчитывают в этом году завершить 81 социально значимый объект, в том числе 14 школ и 11 детских садов, а также восемь поликлиник и краевой центр медицинской реабилитации.

В планах также завершение первых шести объектов программы дорожно-транспортной сети Краснодара, включая реконструкцию Тургеневского моста. Благоустроят более 170 парков и скверов на сумму почти 3 млрд руб. По программе газификации к газу подключат еще 18 тыс. домов. В этом году также построят новую нитку Троицкого группового водопровода и водовод от Кабардинки до Геленджика.

Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса в этом году составит 10,4 млрд руб. По поручению губернатора Краснодарского края, необходимо обеспечить рост производства сельхозпродукции на 7,7%. Планируется привлечение более 61 млрд руб. инвестиций в отрасль.

В сфере инвестиций, развития курортов и промышленности главной задачей является увеличение объемов вложений в экономику Краснодарского края до уровня 1,3 трлн руб. Власти планируют принять в этом году около 20 млн туристов, сохранить восемь направлений поддержки промпроизводств, а также создать девять новых импортозамещающих предприятий.

Кроме того, администрация Кубани намерена продолжить развитие краевой системы казачьего образования, в том числе задействовать возможности военно-патриотического центра имени генерала армии Виктора Казанцева. В планах также создание условий для развития детско-юношеского спорта и строительство не менее 43 спортобъектов.

Власти рассчитывают в этом году подготовить схему развития особо охраняемых природных территорий до 2035 года. По данным губернатора, продолжат сохранять уникальные ландшафты и природные территории края, а также восстанавливать объекты культурного наследия в городах и станицах.

В 2026 году на Кубани запланировано проведение 55 избирательных кампаний. Самая масштабная — выборы депутатов государственной думы. 63 финалиста завершат обучение в кадровом проекте «Герои Кубани».

Алина Зорина