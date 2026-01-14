В Крыму обсуждают возможное возобновление работы аэропорта Симферополя

В Крыму обсуждают подготовку аэропорта Симферополя к открытию. Как сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский, он провел рабочую встречу с генеральным директором аэропорта Евгением Баженовым, на которой обсуждалась готовность комплекса к возобновлению рейсов.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По словам министра, особое внимание уделялось комплексной подготовке к запуску авиасообщения с целью сделать Крым максимально доступным для туристов из всех регионов России, включая центральные области, Урал, Сибирь и Дальний Восток. В ходе встречи уточнялись возможности аэропорта функционировать в новом статусе ключевого транспортного узла региона.

Новый аэровокзал имени И. К. Айвазовского построен за два года и начал принимать пассажиров 16 апреля 2018 года. Терминал площадью 78 тыс. кв. м рассчитан на обслуживание до 3,65 тыс. человек в час. В августе 2021 года аэропорт установил рекорд пассажиропотока, приняв 1,26 млн человек, что на 39% превысило показатель августа 2019 года. Аэропорт был закрыт по соображениям безопасности в феврале 2022 года.

Вячеслав Рыжков