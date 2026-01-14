Вступило в силу решение об изъятии имущества экс-председателя ВС Адыгеи

Вступило в законную силу решение об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и аффилированных с ним лиц на сумму около 13 млрд руб. Волгоградский областной суд отклонил апелляционные жалобы на ранее вынесенное судебное решение, сообщает «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был подан Генеральной прокуратурой, которая указала на нарушения антикоррупционного законодательства. По версии надзорного ведомства, господин Трахов совмещал судейскую деятельность с участием в бизнесе и получал доходы, за счет которых приобреталась недвижимость, оформленная на членов семьи и доверенных лиц.

В сентябре прошлого года Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил требования прокуратуры, обратив в собственность государства 214 объектов недвижимости общей стоимостью 13 млрд руб. Решение подлежало немедленному исполнению, однако было обжаловано. Апелляционная инстанция оснований для его отмены не нашла.

Вячеслав Рыжков