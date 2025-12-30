Главные новости за 30 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре ожидается гололед на дорогах и тротуарах, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Штормовые осадки в Крыму спровоцировали пять происшествий в Кировском и Бахчисарайском районах, в результате которых шесть населенных пунктов остались без электричества.

Каспийский трубопроводный консорциум 29 декабря остановил перевалку нефти на морском терминале в Новороссийске из-за непогоды и переполнения складских мощностей.

По итогам 2025 года в Новороссийске пострадали 656 квартир в результате атак ВСУ.

В Краснодаре два местных жителя пострадали в результате атаки беспилотников 30 декабря. Мужчин госпитализировали.

Центр «Дельфа» займется мониторингом популяций дельфинов Черного моря в акватории Анапы.

Предприятия потребительского сектора Краснодарского края за январь—ноябрь 2025 года перечислили в бюджет региона 94,3 млрд руб. Это на 4,6 млрд руб. (или 5,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Республике Адыгея сотрудники ФСБ пресекли подготовку террористического акта в одной из школ.

Самой дорогой торговой улицей в российских регионах по состоянию на конец декабря 2025 года стала Навагинская улица в Сочи. Третье место досталось улице Красной в Краснодаре.

Краснодарский край и Ростовская область вошли в десятку российских регионов по доле граждан с установленным статусом самозапрета на кредиты, заняв шестую и седьмую позиции соответственно. В Краснодарском крае каждый девятый житель оформил такой запрет.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии заместителя председателя Краснодарского краевого суда.