В Крыму из-за снега обесточено шесть населенных пунктов

Штормовые осадки в Крыму спровоцировали пять происшествий в Кировском и Бахчисарайском районах, в результате которых шесть населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На полуострове действуют два штормовых предупреждения — о выпадении снега и лавинной опасности в горах. В связи с ухудшением погоды сотрудники Главного управления МЧС по республике перешли на усиленный режим работы.

Мониторинговые группы ведут наблюдение в Бахчисарайском, Ялтинском, Алуштинском и Симферопольском пожарно-спасательных гарнизонах совместно с муниципальными властями. Опасные метеоявления привели к пяти происшествиям. Три связаны с отключением энергоснабжения в 21 населенном пункте, один — со съездом автомобиля с дороги, еще один — с падением дерева.

По состоянию на 09:00 без электричества остаются шесть населенных пунктов Бахчисарайского района. На месте работают семь бригад районных электросетей и оперативные группы спасательных отрядов. Для устранения последствий непогоды привлечены 29 человек и 15 единиц техники. Остальные происшествия уже ликвидированы.

Алина Зорина