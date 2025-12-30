Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два жителя Краснодара пострадали из-за атаки БПЛА

В Краснодаре два местных жителя пострадали в результате атаки беспилотников 30 декабря. Мужчин госпитализировали. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

По данным Оперативного штаба, обломки беспилотников упали на ж/д станции «Краснодар Сортировочный», поврежден также участок контактной сети. Падение фрагментов БПЛА зафиксировали в садоводческом товариществе ЗИП.

Подтверждено повреждение двух частных домов, в одном из них посекло кровлю. На местах падения БПЛА работают оперативные и специальные службы.

Алина Зорина

