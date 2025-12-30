ВККС объявила об открытии вакансии зампреда крайсуда Кубани

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии заместителя председателя Краснодарского краевого суда. Сведения об этом размещены на сайте ВККС.

ВККС объявила о готовности принимать заявления и документы. Последний день приема — 30 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала на должность председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, который занимает эту должность с 2019 года. Решение принято с учетом мнения главы Верховного суда РФ Игоря Краснова. На эту должность претендовали также Алексей Егоров и Ольга Василенко. Однако оба кандидата сняли свои заявки, по некоторым данным, из-за поступивших жалоб. Сейчас до утверждения президентом Алексей Шипилов исполняет обязанности председателя краевой инстанции.

Действующим заместителем председателя Краснодарского краевого суда является Сергей Кротов. На период прекращения исполнения полномочий председателя Алексеем Шипиловым в связи с истечение срока полномочий (с июня 2025 года) Сергей Кротов исполнял обязанности главы инстанции.

Михаил Волкодав