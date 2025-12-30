Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ВККС объявила об открытии вакансии зампреда крайсуда Кубани

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии заместителя председателя Краснодарского краевого суда. Сведения об этом размещены на сайте ВККС.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

ВККС объявила о готовности принимать заявления и документы. Последний день приема — 30 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала на должность председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, который занимает эту должность с 2019 года. Решение принято с учетом мнения главы Верховного суда РФ Игоря Краснова. На эту должность претендовали также Алексей Егоров и Ольга Василенко. Однако оба кандидата сняли свои заявки, по некоторым данным, из-за поступивших жалоб. Сейчас до утверждения президентом Алексей Шипилов исполняет обязанности председателя краевой инстанции.

Действующим заместителем председателя Краснодарского краевого суда является Сергей Кротов. На период прекращения исполнения полномочий председателя Алексеем Шипиловым в связи с истечение срока полномочий (с июня 2025 года) Сергей Кротов исполнял обязанности главы инстанции.

Михаил Волкодав

