ВККС объявила об открытии вакансии зампреда крайсуда Кубани
Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии заместителя председателя Краснодарского краевого суда. Сведения об этом размещены на сайте ВККС.
Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
ВККС объявила о готовности принимать заявления и документы. Последний день приема — 30 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала на должность председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова, который занимает эту должность с 2019 года. Решение принято с учетом мнения главы Верховного суда РФ Игоря Краснова. На эту должность претендовали также Алексей Егоров и Ольга Василенко. Однако оба кандидата сняли свои заявки, по некоторым данным, из-за поступивших жалоб. Сейчас до утверждения президентом Алексей Шипилов исполняет обязанности председателя краевой инстанции.
Действующим заместителем председателя Краснодарского краевого суда является Сергей Кротов. На период прекращения исполнения полномочий председателя Алексеем Шипиловым в связи с истечение срока полномочий (с июня 2025 года) Сергей Кротов исполнял обязанности главы инстанции.