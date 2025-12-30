В Краснодаре прогнозируют гололед и снег на Новый год

В Краснодаре ожидается гололед на дорогах и тротуарах, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам Михаила Леуса, 30 декабря Краснодарский край будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, который вышел в центр европейской части страны с севера. Уже к вечеру над регионом пройдет холодный атмосферный фронт.

«В такой ситуации в регионе облачно, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, более интенсивные во второй половине дня, утром и вечером на дорогах и тротуарах гололедица»,— заявил синоптик.

Температура воздуха в Краснодаре 30 декабря составит +2...+4°C. В среду, 31 декабря, в краевой столице прогнозируют днем –1...+1°C, ночью от 0 до –2°C. Ожидаются снег и гололедица.

София Моисеенко