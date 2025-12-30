Налоговые отчисления потребительской сферы Кубани превысили 94 млрд рублей

Предприятия потребительского сектора Краснодарского края за январь—ноябрь 2025 года перечислили в бюджет региона 94,3 млрд руб. Это на 4,6 млрд руб. (или 5,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе департамента потребительской сферы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Благодаря такой динамике отрасль сохранила лидерство среди всех секторов экономики края по объему налоговых поступлений, обеспечив 17,5% общей суммы доходов консолидированного бюджета.

Структура налоговых поступлений выглядит следующим образом: налог на доходы физических лиц — 33,2 млрд руб., упрощенная система налогообложения — 21,9 млрд руб., налог на прибыль — 21,2 млрд руб. Акцизы на крепкий алкоголь и пиво составили 13,5 млрд руб., налог на имущество — 2,9 млрд руб.

«Поступления по всем ключевым налогам демонстрируют рост. Это свидетельствует о том, что экономика развивается не фрагментарно, а системно. Одновременно с ростом бизнеса увеличиваются и доходы населения, формируя надежную базу для дальнейшего развития»,— отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

По итогам декабря прогнозируется дополнительный прирост поступлений благодаря традиционному увеличению потребительской активности в предновогодний период.

Вячеслав Рыжков