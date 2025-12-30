Центр «Дельфа» займется мониторингом популяций дельфинов Черного моря в акватории Анапы

Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с музыкантом Леонидом Агутиным провела уникальный благотворительный рейс Москва—Сочи с концертом на борту. Все средства от продажи билетов направлены в Центр «Дельфа» на строительство лодки РИБ для мониторинга популяций дельфинов в акватории Анапы, пострадавшей от разлива мазута в декабре 2024 года, рассказали в Центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В рамках акции организаторы объявили конкурс на название нового судна, призванного символизировать участие дельфинов, авиакомпании, программы «Расправь крылья», концерта Леонида Агутина и образовательного форума AguTeens. Главный приз конкурса — выход в море с командой Центра и личная встреча с дельфинами.

Вячеслав Рыжков