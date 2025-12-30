Красная в Краснодаре и Навагинская в Сочи вошли в топ дорогих торговых улиц регионов РФ

Самой дорогой торговой улицей в российских регионах по состоянию на конец декабря 2025 года стала Навагинская улица в Сочи. Как следует из исследования компании SRG, на которое ссылается «РБК Недвижимость», максимальные ставки аренды здесь достигают 100 тыс. руб. за 1 кв. м в год, средний уровень — около 58 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Рейтинг составлен на основе анализа 57 городов с крупными рынками стрит-ретейла, включая 14 городов-миллионников без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Сочи ранее в исследование не включался и был учтен впервые.

Вторую позицию занял проспект Ямашева в Казани со средней ставкой аренды 40,7 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Третье место досталось улице Красной в Краснодаре, где арендные ставки в среднем составляют 34 тыс. руб. Улица Большая Садовая в Ростове-на-Дону расположилась на десятой строчке рейтинга с показателем 28 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

По оценке экспертов, ключевые торговые локации по-прежнему характеризуются минимальной вакантностью, а высокий уровень ставок обусловлен дефицитом качественных площадей. Аналитики SRG отмечают, что в 2025 году рынок продемонстрировал умеренный рост ставок, несмотря на экономическую неопределенность, и предпосылок для их существенного изменения в начале 2026 года пока не наблюдается: до конца зимы возможны лишь колебания в пределах 2–5%.

Вячеслав Рыжков