Более 650 квартир пострадали в Новороссийске от атак ВСУ в 2025 году

По итогам 2025 года в Новороссийске пострадали 656 квартир в результате атак киевского режима. Об этом на аппаратном совещании в администрации города 30 декабря заявил заместитель главы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Управление ГО и ЧС Новороссийска за прошедшие месяцы текущего года обследовало 656 квартир в 69 многоквартирных домах Новороссийска, получивших повреждения при вражеских налетах. По итогам года пострадали 55 частных домовладений на территории Новороссийска.

Александр Гавриков сообщил, что за весь период с начала года администрация города оказала содействия в получении компенсационных выплат 1739 гражданам, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА.

Последнюю массированную атаку ВСУ Новороссийск пережил в ноябре 2025 года, в ночь с 24 на 25 ноября пострадали 259 объектов жилого фонда (213 квартир и 46 частных домов) и пять человек. Крупные атаки также осуществлялись в мае и в сентябре текущего года.

София Моисеенко