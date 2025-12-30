Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 650 квартир пострадали в Новороссийске от атак ВСУ в 2025 году

По итогам 2025 года в Новороссийске пострадали 656 квартир в результате атак киевского режима. Об этом на аппаратном совещании в администрации города 30 декабря заявил заместитель главы города Александр Гавриков.

Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Управление ГО и ЧС Новороссийска за прошедшие месяцы текущего года обследовало 656 квартир в 69 многоквартирных домах Новороссийска, получивших повреждения при вражеских налетах. По итогам года пострадали 55 частных домовладений на территории Новороссийска.

Александр Гавриков сообщил, что за весь период с начала года администрация города оказала содействия в получении компенсационных выплат 1739 гражданам, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА.

Последнюю массированную атаку ВСУ Новороссийск пережил в ноябре 2025 года, в ночь с 24 на 25 ноября пострадали 259 объектов жилого фонда (213 квартир и 46 частных домов) и пять человек. Крупные атаки также осуществлялись в мае и в сентябре текущего года.

София Моисеенко

Новости компаний Все