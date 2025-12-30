В 2025 году каждый девятый житель Кубани установил самозапрет на кредиты

Краснодарский край и Ростовская область вошли в десятку российских регионов по доле граждан с установленным статусом самозапрета на кредиты, заняв шестую и седьмую позиции соответственно. В Краснодарском крае каждый девятый житель оформил такой запрет, в Ростовской области — каждый двенадцатый, следует из исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С момента запуска сервиса в марте 2025 года самозапрет в Краснодарском крае установили 601,4 тыс. жителей, при этом 49,9 тыс. граждан отказались от него. В Ростовской области соответствующий показатель составил 581,8 тыс. и 42,5 тыс. отказов. Всего по России самозапрет введен у 17,3 млн человек.

Лидером по числу обращений остается Москва — 1,8 млн заявлений, в топ-5 также вошли Московская область с 1,3 млн заявлений и Санкт-Петербург с 888,2 тыс. заявок. Наибольшее количество самозапретов приходится на граждан в возрасте 35–45 лет (21,3% от общего числа), несколько меньше на возраст 45–55 лет (19,7%), на молодежь до 25 лет — 9,3%.

С первого марта 2025 года россияне могут через «Госуслуги» или МФЦ оформить в своей кредитной истории полный или частичный запрет на заключение договоров потребительского кредита, что призвано защитить граждан от мошенников, оформляющих кредиты без их ведома.

Вячеслав Рыжков