КТК приостановил перевалку нефти в Новороссийске из-за непогоды

Каспийский трубопроводный консорциум 29 декабря остановил перевалку нефти на морском терминале в Новороссийске из-за непогоды и переполнения складских мощностей. Об этом сообщает пресс-служба КТК.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Неблагоприятная погода в районе морского терминала КТК вынудила консорциум приостановить отгрузку сырья до улучшения обстановки и отмены штормовых предупреждений. Одновременно была прекращена подача нефти из-за переполнения хранилищ. Поставщики получили уведомления о сложившейся ситуации.

«КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти»,— говорится в сообщении компании.

На работу терминала также повлияла террористическая атака беспилотного катера на выносное причальное устройство ВПУ-2 и его повреждение. Кроме того, продолжаются ремонтные работы на ВПУ-3, осложненные тяжелыми погодными условиями.

О возобновлении штатной работы нефтепровода и восстановлении отгрузки на морском терминале сообщат дополнительно.

Алина Зорина