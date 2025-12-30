В Адыгее предотвратили теракт в школе

В Республике Адыгея сотрудники ФСБ пресекли подготовку террористического акта в одной из школ. Как сообщили в ведомстве, преступление было предотвращено на стадии приготовления и было направлено против учащихся образовательного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, к совершению теракта готовился сторонник организации, запрещенной на территории России. Гражданин одной из стран Центральной Азии, как утверждается, находился под дистанционным кураторством из-за рубежа, связь поддерживалась через мессенджер Telegram.

В ходе задержания из автомобиля подозреваемого изъяли десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие, а также флаг террористического объединения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта.

Вячеслав Рыжков