Календарь автомобилиста-2026

Новые цены на ОСАГО и технический осмотр, повышенные тарифы на эвакуацию машин, обновленные правила установки дорожных знаков и разметки, платный въезд в отдельные городские районы. Эти и другие нововведения ожидают российских водителей в 2026 году. Подробности — в традиционном новогоднем обзоре “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Что точно вступит в силу

— 1 января истек срок обмена водительских прав, которые нужно было заменить в 2025 году. Начиная с 1 января 2026 года управление транспортным средством с таким удостоверением будет считаться вождением без прав, в этом случае применяется штраф до 15 тыс. руб. (ст. 12.7 КоАП, ч. 1). Ранее, напомним, правительство продлевало на три года водительские права, срок которых истек в 2022 году.

— 1 января вводится плата за выписку из реестра транспортных средств. Выписка — это подробная информация об автомобиле из государственных баз данных, которую можно получить на портале госуслуг. Выписки бывают расширенные (для владельцев автомобиля) и сокращенные — для желающих получить информацию об истории любого авто перед его покупкой (не наложены ли на ТС ограничения банками, не находится ли в розыске ПТС, сколько было владельцев у машины и пр.). Расширенная выписка остается бесплатной, сокращенная выписка теперь стоит 200 руб. в электронной форме.

Подробнее о других платежах и пошлинах, введенных в 2025 году,— в материале «Ъ».

— 1 января в большинстве регионов повышаются цены на технический осмотр, в среднем — на 9,7%, или до 1,2 тыс. руб. за ТО легковой машины. Речь идет о ежегодной индексации тарифов в соответствии с методикой ФАС. С 2021 года, напомним, физлица—владельцы легковых авто обязаны проходить ТО только при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию.

Подробнее о повышении цен на ТО — в материале «Ъ».

— 1 января вводятся новые коэффициенты для расчета ОСАГО. Страховка становится дороже для транспортных средств, зарегистрированных в недружественных странах. Цена «автогражданки», напомним, складывается из базовых тарифов и коэффициентов. Раньше для легковой машины, зарегистрированной, к примеру, на Украине, коэффициент составлял 0,68, теперь — 1,7. Для грузовиков и автобусов аналогичный коэффициент увеличивается с 0,68 до 30.

— 1 января вступят в силу новые правила применения дорожных знаков и разметки. Речь идет о ГОСТ-52290 и новой версии ГОСТ-52289, которыми руководствуются регионы и владельцы автодорог при организации движения. Нормы этих стандартов применялись в регионах в 2025 году, поэтому вступление в силу их с 1 января является в целом формальным.

Стандарты позволяют использовать на дорогах, к примеру, табличку «Глухие», которая информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. На одном дорожном щите теперь могут быть объединены несколько знаков (например, «Рекомендуемое ограничение скорости» и «Искусственная неровность»). Знак «Стоп-линия» теперь может быть в вертикальном исполнении.

Власти Москвы начали применять стандарт весной 2025 года, когда на городских улицах появились новые таблички с указанием времени действия. В июле в Москве появилась первая желтая разметка для разделения встречных потоков движения. Все эти опции заложены в новых ГОСТах. Новые знаки также применялись в Краснодарском крае и Ленинградской области.

Подробнее о новой версии ГОСТ-52289 — в материале «Ъ».

Подробнее о знаках нового типа в Москве — в материале «Ъ».

Подробнее о желтой разметке нового типа в Москве — в материале «Ъ».

— 1 января в Москве увеличиваются цены на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей на штрафстоянку. Перемещение легковой машины мощностью до 80 л. с. обойдется владельцам в 8,5 тыс. руб., от 80 л. с. до 250 л. с.— в 12,45 тыс. руб. При оплате перемещения до возврата машины со стоянки предусмотрена скидка в 25%. Тарифы на хранение транспортного средства на штрафстоянке теперь составляют от 1,3 тыс. до 3 тыс. руб. в сутки в зависимости от класса машины.

Подробнее о новых тарифах — в сообщении дептранса Москвы.

— 1 марта начнет действовать приказ Минпросвещения, на основании которого автошколы разработают собственные программы обучения для начинающих водителей. Документ придет на смену действующему с 2022 года приказу №808. Предполагается, что начинающие водители будут больше времени уделять практическим занятиям в городских условиях. Желающие управлять автобусами и грузовиками смогут обучаться прямо в автопарках и транспортных комбинатах. Автошколы смогут обучать теории дистанционно с помощью специального софта, который будет учитывать посещаемость курсов и успеваемость студентов.

Подробнее — в материале «Ъ».

— 1 марта вступит в силу федеральный закон, разрешающий властям Москвы вводить на территории платные зоны — совокупность автодорог, расположенных на определенной территории в определенных границах. Это будет делаться «в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города». Столичные власти уже пояснили, что нововведение касается территорий «Сколково» и «Москва-Сити», где по факту уже есть платный въезд,— закон позволит расширить «механизмы администрирования».

Подробнее о законе — в материале «Ъ».

— 28 мая вступит в силу федеральный закон, на основе которого будет создан общефедеральный открытый рейтинг автошкол. После принятия закона правительство утвердит конкретные критерии для рейтингования автошкол. В качестве таких критериев МВД, возможно, будет использовать данные о ДТП с выпускниками автошкол и доле сдавших экзамен с первого раза.

Подробнее о том, как автошколы критиковали идею рейтинга,— в материале «Ъ».

Что будет обсуждаться

В 2026 году должна завершиться работа над новым пакетом поправок к ПДД, в которых будут закреплены новые правила движения для электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). О необходимости таких поправок Минтранс и ГИБДД заявляли неоднократно на фоне роста аварийности с СИМ. Первая редакция изменений была представлена еще в 2024 году с тех пор дорабатывалась. Среди обсуждаемых предложений: обязательная регистрация все электросамокатов (по аналогии с автомобилями), увеличение минимального возраста допуска к катанию с 14 до 16 лет и т. д. Что конкретно войдет в новые ПДД, пока неясно. В Госдуме также находятся поправки к КоАП с новыми штрафами для пользователей СИМ, но и этот документ застыл на стадии доработки.

Также в ПДД планируется внести запрет выезжать на дороги общего пользования транспортным средствам, которые не подлежат регистрации в ГИБДД. Эта норма необходима для борьбы с питбайками — мини-мотоциклами, предназначенными для езды по бездорожью и трюков. На питбайках ездят дети и попадают в аварии, изменения в ПДД — один из способов решить проблему. Когда выйдут и заработают поправки, неизвестно, документ пока только анонсирован. Госдума в ноябре анонсировала отдельный закон с набором мер для решения проблем с питбайками, но текста пока тоже нет.

Еще одна тема, которая осталась на автодорожной повестке с 2025 года,— фиксация нарушителей без ОСАГО с помощью камер. Сейчас штрафы за это выписывают инспекторы ГИБДД при контроле на дороге: страховщики говорят, что этого недостаточно (поэтому 10–12% автовладельцев ездят без полиса), нужно подключать автоматическую фотовидеофиксацию. Технически камеры уже давно готовы, основной вопрос — в готовности информационной системы МВД обмениваться информацией с Национальной страховой информационной системой. Официальных сроков министерство не называет. Неофициально известно, что систему «Паутина» (к ней подключены все камеры) доработают только к концу 2026 года — при этом не факт, что фиксация нового состава нарушения сразу заработает. За отсутствие ОСАГО при проезде под камерой будут присылать не более одного штрафа в сутки — такова норма поправок к КоАП, которые уже прошли первое чтение.

Календарь составил Иван Буранов