Новый вид желтой разметки впервые применен в Москве

Как сообщили “Ъ” в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), впервые на одной из московских улиц (улица Чагинская в Юго-Восточном округе) нанесена желтая разметка для разделения встречных потоков движения. До сих пор такой цвет применялся для временной разметки (к примеру, при дорожных работах) или для обозначения зоны, где запрещена стоянка. В начале февраля, как сообщал “Ъ”, был утвержден новый ГОСТ, позволивший применять желтую разметку для разделения потоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее лучше видно в темное время суток и зимой, пояснили “Ъ” в ЦОДД. «Желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях,— говорят в центре.— Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений». Выбор улицы объясняется тем, что на ней ранее фиксировали ДТП из-за нарушения правил обгона. Если аварий станет меньше, то новый вид разметки начнут применять на других улицах.

«Внедрение новых стандартов разметки — часть системной работы по снижению аварийности в городе. Желтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением. Мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех»,— заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Новый ГОСТ содержит и ряд других нововведений. На знаке парковки теперь может быть указан способ постановки машины на стоянку, на знаке ограничения скорости — предупреждение о «лежачем полицейском». Объединение указателей на одном щите позволит сократить число знаков на дорогах Москвы на 55 тыс. штук, заявляли ранее в ЦОДД. Демонтаж лишних знаков должен начатьcя в этом году.

Иван Буранов