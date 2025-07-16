Водителям поднимают цену

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, поднимающий в среднем в полтора-два раза пошлины на популярные у водителей госуслуги. Выдача водительских прав будет обходиться в 4–6 тыс. руб. (вместо 2–3 тыс. руб.), а регистрация автомобиля с выдачей номеров — в 3 тыс. руб. (вместо 2 тыс. руб.). В правительстве заявляют, что законопроект совокупно принесет в казну 45 млрд руб. дополнительных сборов в год. Повышение пошлин для автомобилистов вызовет рост социальной напряженности, предупредили некоторые депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По новому закону регистрация автомобиля в ГИБДД с выдачей номеров подорожает на 50%

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ По новому закону регистрация автомобиля в ГИБДД с выдачей номеров подорожает на 50%

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поправки к Налоговому кодексу внесены правительством РФ в Госдуму в июле 2025 года. В документе предложено повысить пошлины на популярные госуслуги для автомобилистов. Так, плата за получение водительских прав увеличивается с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб. в зависимости от типа удостоверения — старого или нового образца. Получение ПТС подорожает с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб. Напомним, что многим водителям нужно поменять права до конца 2025 года. Речь об автомобилистах, у которых срок действия удостоверения истек еще в 2022–2023 годах, но во время пандемии продлевался решением правительства РФ на три года.

Власти также предлагают ввести сбор в 500 руб. за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) с уплатой после прохождение машиной ТО и получения диагностической карты (в 2024 году, по данным МВД, было оформлено 9 млн таких карт). Также появится новая пошлина (50 руб.) за запрос на получение выписки из государственного реестра транспортных средств. Еще один новый сбор касается автошкол, получающих в ГИБДД заключения о соответствии материально-учебной базы (учебные классы, автомобили и площадки). Сейчас заключение выдается бесплатно, с 1 сентября пошлина составит 15 тыс. руб.

Второй блок поправок затрагивает иностранцев. Для них, например, вводится пошлина в 500 руб. за их постановку на учет по месту пребывания (сейчас это бесплатно).

Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повышается с 430 до 1 тыс. руб. Цель — усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ, говорится в пояснительной записке. Тогда как «автомобильная» часть в сопроводительных документах комментируется скупо. Говорится, что введение пошлины за внесение сведений в ЕАИСТО не повлияет на стоимость грузоперевозок, так как взимается однократно. В остальном просто предлагается пересмотреть «установленные размеры госпошлины за юридически значимые действия».

Во вторник, 15 июля, в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минфина РФ Алексей Липаев оценил возможный совокупный эффект от законопроекта в 45 млрд руб. дополнительных сборов в год. Насчет пошлин для автомобилистов господин Липаев сказал, что их размер не менялся более десяти лет и их следует повысить «для приведения в соответствие с экономическими реалиями». Депутат Ренат Сулейманов (КПРФ) не понял, зачем в одном пакете поправок совмещены «мигрантские» и автомобильные сборы. «Огромная армия автомобилистов (в стране.— “Ъ”), а вы стоимость всех услуг (для них.— “Ъ”) повышаете в полтора-три раза»,— отметил господин Сулейманов, не поняв, для чего нужна «дополнительная фискальная нагрузка на простых автомобилистов».

Внефракционный глава думского комитета по труду Ярослав Нилов и вовсе предложил «не трогать автомобилистов», а ко второму чтению законопроекта повысить не только размер пошлин, но и стоимость некоторых патентов для мигрантов.

«Когда речь идет об автомобилистах, это вызывает негатив и рост социальной напряженности»,— пояснил господин Нилов. Алексей Липаев на это лишь повторял пояснение про неизменность пошлин для автомобилистов в течение десяти лет, уточняя, что их новый размер рассчитывался с МВД. «Это не фискальная нагрузка. Суть пошлины — возмещение себестоимости затрат государства»,— разъяснил чиновник, заодно пообещав господину Нилову проработать его предложение с правительством.

«Причины роста — тарифы не менялись с 2014 года. Возникает вопрос: почему налоговые вычеты не индексируются с 2007 года?» — в свою очередь, не понял депутат Андрей Алехин (КПРФ). Но господин Липаев заверил, что реальная себестоимость госуслуг для автомобилистов даже выше предлагаемых пошлин: «Правительством выбран взвешенный подход». Заодно чиновник заверил, что введение пошлины в 15 тыс. руб. для автошкол «не окажет существенного влияния на стоимость услуг», добавив, что антимонопольщикам поручено вести мониторинг на этот счет. Законопроект принят Госдумой в первом чтении 345 голосами за, при этом 57 депутатов голосовали против.

Александр Воронов, Иван Буранов