Российским автомобилистам напомнили об отмене автопродления прав с 2026 года

Автоматическое продление водительских удостоверений в России завершится с 2026 года. В апреле 2022 года правительство продлило на три года срок действия таких документов, истекавших в 2022 и 2023 годах. В 2023 и 2024 годах принимались аналогичные решения.

Автопродление касалось удостоверений, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Если права должны считаться недействительными с 31 декабря 2025 года, то их продлят до 30 декабря 2028 года. «Но если срок действия прав истекает с 1 января 2026 года, то автоматического продления не будет», — пояснил ТАСС сотрудник Московского государственного юридического университета Тургунбой Зокиров.

Водителям, воспользовавшимся автопродлением, важно знать точную дату, когда их удостоверение станет недействительным. Это поможет избежать нарушений и вовремя продлить документы, отметил эксперт. Например, если права должны были истечь 1 января 2023 года, то автопродление начинается с 31 декабря 2022 года и действует до 31 декабря 2025 года. Таким образом, с 1 января 2026 года такое водительское удостоверение станет недействительным.