Питбайкам готовят пит-стоп

ГИБДД, Минтранс и Минпромторг обсудили в Госдуме, как ограничить доступ несовершеннолетних к питбайкам. Речь идет о дешевых мини-мотоциклах, для которых не нужны права и регистрация в ГИБДД, в результате чего на них ежегодно попадают в аварии сотни детей. На совещании предлагалось ужесточить ответственность для родителей, покупающих детям питбайки, а также обсуждался запрет продажи бензина несовершеннолетним. Еще Минтранс пообещал записать в ПДД запрет выезжать на питбайках на дороги общего пользования. Однако эта инициатива столкнулась с неожиданной проблемой — как оказалось, мини-мотоциклы активно используются в зоне СВО и приграничных регионах для ухода от дронов.

Проблема гибели детей на питбайках обсуждалась во вторник, 18 ноября, на совместном заседании комитета Госдумы по молодежной политике и аппарата уполномоченного по правам человека. Напомним, что питбайки — это мини-мотоциклы для езды по бездорожью и спортивных соревнований на закрытых трассах. Такой транспорт свободно продается на маркетплейсах как спортинвентарь (стоимость — от 25 тыс. руб.) и, несмотря на довольно высокую скорость, не нуждается в регистрации в ГИБДД. Ведомство уже несколько лет выражает озабоченность проблемой аварийности такого транспорта.

Так, по данным НЦ БДД МВД, за девять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано 659 ДТП, в которых дети управляли питбайками: погибло 23 ребенка, 753 ранено. Для сравнения: за весь 2024 год в таких ДТП погибло 20 детей.

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) сообщил участникам встречи, что ранее обращался в правительство и МВД, но оттуда не поступило конкретных предложений по решению проблемы. Поэтому господин Метелев разработал собственный законопроект — о запрете продажи питбайков несовершеннолетним без предъявления справки, что ребенок прошел или проходит подготовку в мотошколе. Еще одна законодательная инициатива депутата — запрет продажи бензина несовершеннолетним. Впрочем, пакет поправок от господина Метелева пока не внесен в Госдуму.

Член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин (ЕР) предложил заодно ужесточить административную ответственность для родителей, покупающих питбайки детям. Он указал на ст. 5.35 КоАП о неисполнении обязанностей по воспитанию. Сейчас она предусматривает штраф до 2 тыс. руб., и господин Гарин предложил привязать сумму к цене питбайка.

Замначальника управления Минпромторга Станислав Черторыжский видит выход в разработке конкретных требований к питбайкам. Это позволит «привязать» мини-мотоциклы к каким-то документам и впоследствии контролировать их куплю-продажу. Первый вариант — внести изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств (в этом случае они будут едиными для всех стран ЕАЭС). Однако разработка такого документа может занять несколько лет, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Более быстрый путь — разработать требования, которые будут действовать только на территории РФ, сказал Станислав Черторыжский,— и тогда все ввозимые в страну питбайки будут проходить отдельную сертификацию. Разработать такой документ может Росстандарт с помощью специального ГОСТа. Отметим, что разработка стандартов также происходит в несколько этапов; процедура в ряде случаев длится один-два года.

Единственный инструмент, который может заработать в обозримом будущем,— добавление в ПДД прямого запрета на движение по дорогам общего пользования любых механизмов, требования к которым не установлены в законодательстве.

Такие поправки уже подготовлены и согласованы со всеми ведомствами, рассказал замдиректора департамента Минтранса Николай Чередниченко. Если их принять в ближайшее время, то они вступят в силу весной 2026 года — как раз к началу нового мотосезона. Это позволит не вводить отдельную категорию прав для управления питбайками, как предлагают некоторые. Также мини-мотоциклам не нужно будет присваивать отдельный статус по аналогии с электросамокатами, которые считаются «средствами индивидуальной мобильности».

Участники дискуссии напомнили, что поправки заработают только если в КоАП появится штраф за нарушение нового запрета. А такого законопроекта еще нет — и непонятно, кто должен его готовить: правительство или Госдума. На встрече было предложено установить в кодексе не только штраф, но и передачу питбайков на штрафстоянку либо даже конфискацию. Артем Метелев сообщил, что комитет обратится к правительству с просьбой ускорить принятие поправок к ПДД и пообещав, что изменения в КоАП также будут быстро разработаны. Он добавил, что во многих регионах погода позволяет кататься на питбайках круглый год — и дети продолжат биться на дорогах вплоть до принятия изменений в законодательство.

Некоторые участники дискуссии указали на пробелы в предлагаемых инициативах. Ян Хайцеэр уверен, что подростки все равно смогут купить питбайки и бензин к ним — так же, как сейчас находят способы купить сигареты.

Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев напомнил, что «малая техника» активно используется в сельской местности, поэтому все запреты должны учитывать ее востребованность. А врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский обратил внимание, что питбайки активно применяются на СВО и в приграничье: «На линии фронта это хорошее средство, чтобы уворачиваться от дронов — как мотоциклы и квадроциклы. Этот момент нужно учесть, когда мы говорим, что нужно запретить ездить на питбайках везде, кроме спортивных объектов».

Иван Буранов