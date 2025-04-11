В Москве появились дорожные знаки нового типа

На улицах Москвы появились дорожные знаки нового типа — таблички, обозначающие время действия других указателей в месяцах. Такая табличка появилась, в частности, на перекрестке улиц Измайловский Вал и Малая Семеновская (ВАО), обратил внимание корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Знак нового типа предусмотрен обновленной редакцией ГОСТ-Р 52289. Этим документом руководствуются дорожные организации и владельцы дорог. Стандарт будет обязательным с 1 января 2026 года, регионы могут досрочно применять его уже сейчас. На табличках «Время действия», напомним, раньше указывались только дни недели или время суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стандарт содержит ряд и других нововведений. На знаке парковки теперь может быть указан способ постановки машины на стоянку, на знаке ограничения скорости — предупреждение о «лежачем полицейском». Объединение ряда указателей на одном щите позволит сократить число указателей на дорогах Москвы на 55 тыс. штук, заявляли ранее в столичном ЦОДД. Применение нового ГОСТа и демонтаж лишних знаков начнется в этом году.

Подробнее о новых правилах читайте в материале «Ъ» «Росстандарт подал знак».

Иван Буранов