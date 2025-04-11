В Москве появились дорожные знаки нового типа
На улицах Москвы появились дорожные знаки нового типа — таблички, обозначающие время действия других указателей в месяцах. Такая табличка появилась, в частности, на перекрестке улиц Измайловский Вал и Малая Семеновская (ВАО), обратил внимание корреспондент «Ъ».
Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ
Знак нового типа предусмотрен обновленной редакцией ГОСТ-Р 52289. Этим документом руководствуются дорожные организации и владельцы дорог. Стандарт будет обязательным с 1 января 2026 года, регионы могут досрочно применять его уже сейчас. На табличках «Время действия», напомним, раньше указывались только дни недели или время суток.
Стандарт содержит ряд и других нововведений. На знаке парковки теперь может быть указан способ постановки машины на стоянку, на знаке ограничения скорости — предупреждение о «лежачем полицейском». Объединение ряда указателей на одном щите позволит сократить число указателей на дорогах Москвы на 55 тыс. штук, заявляли ранее в столичном ЦОДД. Применение нового ГОСТа и демонтаж лишних знаков начнется в этом году.
Подробнее о новых правилах читайте в материале «Ъ» «Росстандарт подал знак».