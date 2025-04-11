Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве появились дорожные знаки нового типа

На улицах Москвы появились дорожные знаки нового типа — таблички, обозначающие время действия других указателей в месяцах. Такая табличка появилась, в частности, на перекрестке улиц Измайловский Вал и Малая Семеновская (ВАО), обратил внимание корреспондент «Ъ».

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Знак нового типа предусмотрен обновленной редакцией ГОСТ-Р 52289. Этим документом руководствуются дорожные организации и владельцы дорог. Стандарт будет обязательным с 1 января 2026 года, регионы могут досрочно применять его уже сейчас. На табличках «Время действия», напомним, раньше указывались только дни недели или время суток.

Стандарт содержит ряд и других нововведений. На знаке парковки теперь может быть указан способ постановки машины на стоянку, на знаке ограничения скорости — предупреждение о «лежачем полицейском». Объединение ряда указателей на одном щите позволит сократить число указателей на дорогах Москвы на 55 тыс. штук, заявляли ранее в столичном ЦОДД. Применение нового ГОСТа и демонтаж лишних знаков начнется в этом году.

Подробнее о новых правилах читайте в материале «Ъ» «Росстандарт подал знак».

Иван Буранов

Новости компаний Все