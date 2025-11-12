Камеры покроют страховку

Госдума приняла в первом чтении законопроект, с помощью которого будет введен новый вид контроля за водителями: 30 тыс. дорожных камер будут проверять ОСАГО с последующей рассылкой штрафов, размер которых может достигать 3 тыс. руб. Автовладельцы будут получать не более одного штрафа в 24 часа независимо от количества зафиксированных по факту нарушений. Применение камер для фиксации нарушения начнется к концу 2026 года, но депутаты решили заранее закрепить в законодательстве процедурные вопросы. Поддержавшие законопроект страховщики уже готовы предоставлять МВД данные о полисах ОСАГО. Депутаты предлагают ускорить запуск новой системы контроля, но конечное решение зависит от позиции правительства РФ.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рассмотренный Госдумой проект закона подготовлен депутатом Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»). Он предложил поправки к ст. 12.37 КоАП, в которой закреплены штрафы за езду без ОСАГО: санкции в действующей редакции кодекса начинаются от 800 руб. Господин Аксаков предложил уточнить: если нарушение зафиксировано дорожной камерой, то автовладельцу не должно приходить больше одного постановления раз в 24 часа (срок отсчитывается с момента первого нарушения). Если водитель через год совершит повторное нарушение под камерой, то ему придет увеличенный штраф — 3 тыс. руб. также в виде «письма счастья».

Выступая в Госдуме, господин Аксаков отметил, что существующие штрафы не останавливают нарушителей, и сейчас, по его оценкам, в среднем до 15% автовладельцев не имеют ОСАГО (оценка Российского союза автостраховщиков — 7–10%), в некоторых регионах их число достигает 40%.

«Связано это с тем, что отследить езду без полиса сложно. Надо останавливать машину, требовать документы и т. д.,— пояснил господин Аксаков.— Мы также полагаем, что иногда с теми, кто останавливает машину, автовладельцы "договариваются" (депутат, судя по всему, имел в виду инспекторов.— “Ъ”) и какое-то возмещение дают, чтобы их не привлекали к ответственности». В 2024 году, по данным МВД, инспекторы выявили более 1,8 млн нарушителей без ОСАГО.

Проблему можно решить камерами, но тогда могут возникнуть случаи «несправедливого» привлечения к ответственности, считает депутат. «Камер много, количество случаев фиксации нарушения может доходить до нескольких сотен раз,— объяснил господин Аксаков.— Например, по Москве едешь, везде камеры стоят. Штрафы, которые будут предъявлены автовладельцу, будут измеряться большими суммами. Этим законопроектом предлагается отрегулировать ситуацию».

По данным Российского союза автостраховщиков, за девять месяцев 2025 года в России было заключено 37,6 млн договоров ОСАГО. Более 70% полисов было продано онлайн. Средняя премия по годовым полисам ОСАГО составила 7,27 тыс. руб., на 5% меньше, чем средняя премия за аналогичный период 2024 года. Средняя выплата по годовым полисам ОСАГО за девять месяцев увеличилась на 15%, до 114 тыс. руб.

Страховщики добиваются запуска автоматической проверки ОСАГО более десяти лет. Основная проблема в том, что в автоматическом режиме надо проверять каждую машину (в зоне контроля одного комплекса ежесуточно может проезжать несколько десятков тысяч машин). Требуются серьезные серверные мощности. В мае 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству, МВД и ЦБ до 1 ноября «принять меры» по подключению камер к контролю ОСАГО. В рамках этого поручения, подчеркнул Анатолий Аксаков, законопроект и принимается.

Техническая сторона вопроса заключается в сопряжении двух систем: полицейской «Паутины» (к ней подключены все дорожные камеры, их 30 тыс. штук) и Национальной страховой информационной системы (НСИС), которой управляет дочерняя структура ЦБ АО НСИС. Компания, по данным “Ъ”, в конце октября направила письмо начальнику ГИБДД России Михаилу Черникову, в котором заявила о готовности к обмену данными с МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ. В НСИС, в частности, уже создана «витрина данных», в которой содержатся различные данные на машину — госномер, VIN, номер кузова, номер шасси. О технической готовности Госавтоинспекции официальной информации нет: “Ъ” направлял соответствующий запрос в МВД 1 ноября, но ответа не получил.

По сведениям “Ъ”, работы по модернизации «Паутины» ведутся давно, их планируется завершить до конца 2026 года.

Депутат Алексей Волоцков (ЕР), оглашая позицию комитета по госстроительству в ходе заседания Госдумы, заметил, что ко второму чтению надо уточнить срок вступления в силу поправок (в нынешней редакции — 1 сентября 2026 года). Этот вопрос, отмечает парламентарий, обсудят с правительством ко второму чтению — не исключено, что срок придется сдвигать.

Внефракционный депутат Ярослав Нилов считает, что срок вступления в силу поправок надо приближать, поскольку на дорогах сегодня ездят «миллионы» автовладельцев без ОСАГО, с этим явлением нужно бороться: «Надо убеждать правительство быстрее запустить эту систему (проверки ОСАГО с помощью камер.— “Ъ”)». Господин Нилов считает также, что правило «один штраф в сутки» нужно распространить и на случаи, когда водителя останавливает инспектор на дороге и проверяет документ.

Иван Буранов