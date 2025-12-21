Главные новости за неделю 15-21 декабря. Кавказ

«Дагэнерго» полностью восстановило подачу электричества во всех пострадавших от непогоды районах Дагестана к 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ежегодно в Ставропольский край приезжают более 23 тыс. гастротуристов из разных регионов России. По результатам исследования «Винный гид России», которое проводилось при поддержке Минпрома, Минсельхоза и АНО «Российская система качества», 28 вин от семи производителей из Ставрополья были включены в винную карту страны.

Себестоимость жилья на Ставрополье достигла 55,1 тыс. руб. за кв. м. Ставрополье занимает второе место в СКФО: Карачаево-Черкесия лидирует с 57,4 тыс. руб., Северная Осетия следует с 49,7 тыс. руб., Чечня — 49,6 тыс. руб., Дагестан — 38,4 тыс. руб., Кабардино-Балкария — 29,6 тыс. руб.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ»» запустило конкурс на строительство третьего этапа северного обхода Махачкалы. Начальная цена контракта достигает 6,2 млрд руб., финансирование идет из федерального бюджета.

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета подвели климатические итоги 2025 года для Ставропольского края. Прогнозы на 2026-й ненадежны: физика вихрей и облаков пока неясна. Тенденция к потеплению и отклонениям сохранится. Единственное, что можно предсказать о 2026 году на Ставрополье — это повторение «погодных качелей» уходящего года.

В Кабардино-Балкарии запустили круглосуточный анонимный чат-бот «Я молод. Вопросы и ответы». Он помогает молодым людям справляться с внутренними кризисами, разрешать конфликты и укреплять психологическое благополучие.

Народное собрание Карачаево-Черкесии приняло в окончательном чтении бюджет республики на 2026-2028 годы. Депутаты утвердили доходы на 2026 год в 42,7 млрд руб., расходы — в 43,9 млрд руб., дефицит составит 1,1 млрд руб.

Арбитражный суд Ставропольского края признал признаки банкротства у ООО «ПТК Альфапайп-Юг» и ввел процедуру наблюдения. Руководство предприятия самостоятельно подало заявление о признании компании несостоятельной. Общий размер задолженности составляет 420,3 млн руб.

Владимир Путин назвал правильным предложение о продлении пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Соответствующий вопрос прозвучал во время ежегодной прямой линии и большой пресс-конференции президента 19 декабря 2025 года.

В 2026 году Ставропольский край начнет масштабное обновление внутридомовых инженерных систем. Планируется заменить и отремонтировать свыше 300 участков сетей в многоквартирных домах. Об этом заявил министр ЖКХ региона Александр Рябикин.

В Ставрополе 41% работающих жителей ожидают получения премии по итогам 2025 года. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob, опираясь на результаты собственного исследования. Они добавили: 32% опрошенных сообщили, что в их компаниях нет такой практики.

В Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова прошла елка главы города Кисловодска. На нее собрались более 600 детей из семей участников специальной военной операции, правоохранительных органов и специальных служб.

На выполнение программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии правительство России дополнительно направит более 870 млн руб. до конца 2025 года. Согласно распоряжению правительства, Дагестан получит 505 млн руб., Северная Осетия — 280,3 млн руб., а Ингушетия — 85,8 млн руб.

Компанию из Екатеринбурга включили в реестр недобросовестных поставщиков за срыв поставки материалов для наркозного аппарата в больницу Ставрополя. Договор на поставку расходного материала с компанией заключила городская клиническая больница №3, но поставщик не смог выполнить работу вовремя.