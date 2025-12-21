Поставщик материалов для наркоза в Ставрополь включен реестр недобросовестных
Компанию из Екатеринбурга включили в реестр недобросовестных поставщиков за срыв поставки материалов для наркозного аппарата в больницу Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба краевого управлении ФАС России.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Договор на поставку расходного материала с компанией заключила городская клиническая больница №3, но поставщик не смог выполнить работу вовремя. Из-за чего медучреждение осталось без нужных компонентов, что создало трудности для врачей и пациентов.
Отмечается, что данная компания в реестр недобросовестных поставщиков попадает в 80 раз.