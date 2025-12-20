В Ставрополе более 40% трудящихся рассчитывают на премии по итогам 2025 года

В Ставрополе 41% работающих жителей ожидают получения премии по итогам 2025 года. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob, опираясь на результаты собственного исследования. Они добавили: 32% опрошенных сообщили, что в их компаниях нет такой практики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков сервиса, 15% ставропольцев не ждут бонусов «из-за нестабильного положения работодателей», еще 6% — по другим причинам. Каким именно — не стали раскрывать.

Опрос также показал, что мужчины надеются на предновогоднюю премию чаще, чем женщины. «Молодежь, по сравнению с теми, кто старше, настроена более оптимистично: премии ждут 46% горожан моложе 35 лет», — уточнили в SuperJob. Здесь добавили, что среди опрошенных, зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц, премии ждут 54%.

Любопытно, что планы работодателей на премирование по итогам 2025 года выглядят скромнее ожиданий сотрудников. Так, 25% компаний готовы выплатить бонусы всем сотрудникам, еще 17% — выборочно, определенным специалистам. 28% нанимателей не планируют выплаты премий, а 30% — пока не определились будут это делать или нет.

Ефим Мартов