Парламент КЧР утвердил бюджет-2026 с дефицитом 1,1 млрд рублей

Народное собрание Карачаево-Черкесии приняло в окончательном чтении бюджет республики на 2026–2028 годы. Депутаты утвердили доходы на 2026 год в 42,7 млрд руб., расходы — в 43,9 млрд руб., дефицит составит 1,1 млрд руб. Министр финансов республики Вадим Камышан подчеркнул социальную направленность документа, уточняет пресс-служба НС КЧР..

Парламент скорректировал проект после первого чтения 27 ноября. Тогда доходы оценили в 42,743 млрд руб., расходы — в 43,907 млрд руб., дефицит — в 1,164 млрд руб. На публичных слушаниях 21 ноября замминистра Марина Хубиева назвала налоговые доходы 13,558 млрд руб. и неналоговые — 814,5 млн руб. Минфин учел рост поступлений на 15% к плану 2025 года. Основу налоговых доходов составляют налог на имущество организаций, транспортный налог и налог на добычу полезных ископаемых.

Расходы формируют по приоритетам. Деньги пойдут на майские указы президента РФ, национальные и региональные проекты. Бюджетники получат индексацию зарплат на 5%, стипендии вырастут на 5%, закупки лекарств — на 10%. Верхний предел госдолга на 1 января 2027 года составит 5,5 млрд руб.

Прогноз основных показателей на плановый период растет. В 2027 году доходы достигнут 45,2 млрд руб., расходы — 47,9 млрд руб., дефицит — 2,7 млрд руб. На 2028 год доходы составят 43,9 млрд руб., расходы — 44,1 млрд руб., дефицит сократится до 125 млн руб. Эти цифры превышают ранние оценки: ранее на 2026 год ждали дефицит всего 54 млн руб.

Бюджет-2025 был скромнее по основным параметрам. Доходы там 38,9 млрд руб., расходы — 39,2 млрд руб., дефицит — 259,4 млн руб., или 0,66% от расходов. В 2024 году республика имела профицит 625 млн руб. Новый трехлетний план отражает оптимизм: доходы растут за счет налогов и трансфертов из федерального центра.

Станислав Маслаков